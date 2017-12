Tunnistaja: Türgi president Erdogan korraldas isiklikult naftarahapesu skeemi

Türgi autokraatlik president Erdogan andis ühe tunnistaja sõnul 2014. aastal isiklikult käsu algatada skeem, millega pesti miljardite eurode eest Iraani naftaraha, kirjutab Bloomberg.

Tunnistajaks on valuuta- ja kullaspekulant Reza Zarrab. Asja oli segatud ka Erdogani väimees, praegune energiaminister Berat Albayrak.

Karrab oli algselt sanktsioonidest kõrvaleviilimise kohtuasjas põhiline kahtlusalune, aga läks siis võimudega koostööle. Lisaks temale on kohtu all veel kaheksa inimest.

Raha pesti läbi ühe suure Türgi panga, jättes muljet, et tegu on kas kullaga kauplemise või toiduvarude hankimisega.

Zarrab on võtnud suure riski - Türgis konfiskeeriti tema varad, New Yorgi vanglas aga ähvardas üks kongikaaslane teda reeturlikkuse eest noaga ning teine väitis, et Zarrab vägistas teda.

Kohtuasi on Türgi-USA suhetele halvasti mõjunud. Erdogan on palunud nii Obamal kui Trumpil see lõpetada.