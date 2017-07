Tuntud Eesti bitcoini-ekspert aitab uue rahvusliku krüptorahana kahtlast püramiidskeemi luua

Eestlaste poolt loodud uue krüptovaluuta Dagcoini eestvedajaks on laiemale avalikkusele tundmatu Nils Grossberg, kelle kohta rõhutatakse turundusmaterjalides, et ta on läbinud Tartu ülikoolis ajaloo doktorantuuri, kirjutab portaal geenius.ee. Uue valuuta tehnilise poole eest vastutab aga Asse Sauga, kes on Eesti krüptorahaliidu kaasasutaja ning juhatuse liige.

Möödunud nädalavahetusel käivitus eestlaste poolt loodud uus krüptovaluuta, mida iseloomustavad 25 000 dollarilised koolituspaketid, võrkturundus, vastuolulised väited ning tiimiliikmete varjamine.

Paljudele veel mõistmatud krüptovaluutad on üha tavapärasemaks nähtuseks saamas. Eestiski on mitmeid tuntuid ärimehi, kes on traditsiooniliste ettevõtlusvormide asemel pööranud krüptovaluuta usku. Laiale maailmale e-riigina tuntud Eesti saab nüüd järjekordsesse kastikesse risti teha, meil on nüüd olemas päris oma krüptovaluuta - Dagcoin.

Maailmas juba tuntud krüptovaluutadest eristab Dagcoini see, et selles puudub blokiahel, selle münte ei saa arvutis "kaevandada" ning süsteem on ülesehitatud võrkturundusele, mida põhiliselt seostatakse püramiidskeemidega.

Dagcoini eestvedajaks on laiemale avalikkusele tundmatu Nils Grossberg, kelle kohta rõhutatakse turundusmaterjalides, et ta on läbinud Tartu ülikoolis ajaloo doktorantuuri.

"Dagcoin on 100% Eestis loodud krüptoraha ja seda teevad oma ala fanatid," rääkis Grossberg Geeniusele. Ta rõhutas, et võrreldes senistega on Eesti oma krüptoraha palju moodsam.

