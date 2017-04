Tuntud Eesti börsikauplejate fond on kolmandikuga miinuses

Vendade Talpseppade investeerimisettevõte Etalon Varahaldus on 31,95 protsendini ulatuvas pöörases miinuses, kirjutab Äripäev.

Äripäeva meelest on Etalon Varahalduse käekäik investeerimise õpikunäide, millega tasub tutvust teha kõigil, kes lähevad finantsturgudele suurt kala püüdma. Seda isegi hoolimata tõsiasjast, et ettevõtte varade maht on kõigest kaks miljonit eurot ning sinna on oma raha pannud vaid ligikaudu 70 inimest, kirjutab ajaleht juhtkirjas.

Etaloni teekonna jälgimine annab hea ettekujutuse investeerimise olemusest ja tuletab meelde kõige tähtsamaid põhitõdesid: oma raha kasvamise või kahanemise eest vastutab esmajoones investor ise, risk on investeerimise pärisosa ning et kes liiga ahneks läheb, leiab ennast varem või hiljem lõhkise küna ees.

"Vendade Talpseppade kiituseks tuleb öelda, et nad pole võltslubadusi mitte kunagi andnud. Vastupidi, nad on algusest peale kinnitanud, et riskid on suured ja investorid võivad kogu oma raha kaotada," märgib ajaleht.

