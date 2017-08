Tuntud ettevõtjate suurtehing Kalamajas. Taas tõttas appi vene miljonäri tütar

Viimasel ajal on Eesti meedias sageli kirjutatud Natalja Levinast, Moskva multimiljonäri Pjotr Levini tütrest. Nüüd on põhjust temast taas rääkida, sest juuli alguses tehti Tallinna kinnisvaraturul tehing, mida ekspertide sõnul juhtub vaid kord kümne aasta jooksul. Magusas Kalamaja piirkonnas vahetas omanikku kokku kolm krunti. Kõigi tehingute taga on Eesti kinnisvaraturul laineid lööv venelanna.