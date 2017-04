Tuntud juurikas on maailmas otsakorral ja selle hind lendas lakke

Lembase tainas. Foto: Mari Peterson

Maailmas on otsakorral vilder-jaldermanni juur, isegi selle varud. Kehvad ilmastikutingimused Kambodžas on tinginud selle, et juur ei ole saanud kasvada ja saak on väga nigel. Nii on see tooraine ka meie poodides otsakorral.