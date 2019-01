Tuntud lõbustuspark on muutunud niivõrd kalliks, et isegi keskklassi pered ei saa seda varsti enam lubada

Tegemist oli neljanda korraga Ameerikas 1965. aastal asutatud lõbustusparkide ajaloos, kui ettevõte tõstis aastase pileti maksumust kaks korda aasta jooksul, vahendab Business Insider.

Kui võtta pargi plaatina tase, siis kui veebruarikuise hinnatõusu järe hakkas see senise 779 dollari asemel maksma 849 dollarit, siis oktoobris kasutusele võetud dünaamiline hinnastamine tõstis pileti hinda 894 dollarini. See tähendab 15%-list hinnatõusu aasta peale. Nii nagu varasemad piletihinnatõusud, põhjendab ettevõte sammu kulukate laienemisprojektidega.

Samas ei lähe Disney parkidel ja kuurortidel üldse mitte kehvasti. 2018. aastal deklaeeris ettevõte 4,5 miljardi suurust müügitulu. 2013. aasta numbriga võrreldes tähistab see käibe enam kui kahekordistumist. Park on kalliks läinud aga seetõttu, et ta on suutnud kõikidele konkurentidele aja jooksul säru teha. 2017. aastal moodustas Disney parkide külastuste arv 55% kogu Põhja-Ameerika lõbustusparkide külastustest.

Ettevõte ise põhjendab hinnastamise muutust, mis võib anda tõsise hoobi keskklassi perede senisele külastusele, sellega, et nad kulutavad miljardeid uute atraktsioonide ehitamisele, samas kui parkide külastuste arv on reaalselt tipus vaid väga loetud nädalatel aasta jooksul. Enamus ajast aastas jääb külastuste arv võrdlemisi madalaks.

Dünaamilise hinnastamisega tahab Disney World ühtlustada külastajate arvu kogu aasta lõikes. Ettevõte tajub enda kinnitusel väga hästi nii demograafilisi kui majanduslikke muutusi, mis USAs aset leiavad.