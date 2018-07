Tuntud logistikafirma süüdistab endisi juhatuse liikmeid varguses. 20 miljoni eurose aastakäibega ettevõttest jäi alles ainult mööbel

Transpordi- ja logistikafirma Via3L Spedition süüdistab kahte endist juhatuse liiget ettevõttes toimunud ulatuslikus varguses, kusjuures suur osa töötajaid lahkus koos varaga. Endised juhatuse liikmed väidavad, et süüdistused ei vasta tõele.

Tuntud logistikafirma Via3L gruppi kuuluva Via3L Spediton OÜ saatis esmaspäeval koostööpartneritele kirja, milles väidavad, et nüüdseks tagasi kutsutud juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt on pannud ettevõttes toime varguse. Ettevõtte kahtlustab, et vargus pandi toime ka töötajate kaasabil, kuid täpsem isikute ring on alles täpsustamisel.

"Minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik Teid hetkel kvaliteetselt teenindada. Võtame koheselt kasutusele võimalikud meetmed, et lahendada ülalnimetatud olukord ja sellega seoses Teile tekkinud ebameeldivused," kirjutati koostööpartneritele.

Via3L Speditoni uus juhatuse liige Meelis Saaresalu ütles, et tegemist on ilmselt Eesti viimaste aegade ühe suurema ettevõtte kaaperdamise katsega. "Katsega seetõttu, et omanikud loodavad ja tegutsevad selle nimel, et äri säilitada. Via3L Spedition OÜ on 20 miljoni eurose aastakäibe ja paari tuhande kliendiga ettevõtte, millest esmaspäevase seisuga oli omanike kontrolli all veidi kontorimööblit," kirjeldas ta.