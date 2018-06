Tuntud majandusväljaanne kirjutab ilmast. Miks ja mida nad Eesti ilma kohta teavad?

Tuleme aga lähemale. Bloombergi sõnul said nad erinevat infot selle kohta, kas Põhja-Euroopa saab juulis vihma või mitte. Piirkonda on hädasti sadusid vaja, sest seal vajavad seda hüdroelektrijaamad, mille reservid on vähenenud viimase kaheksa aasta madalaimale tasemele.

The Weather Company prognoosib Lõuna-Norrale, Lõuna-Rootsile, Põhja-Euroopa mandrialale ning Baltikumile, et need piirkonnad "vaevlevad" kõige tõenäolisemalt kuivuse käes. Kaks järgmist nädalat on meil kuivem kui tavaliselt, ütlevad targad.