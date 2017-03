Tuntud õlletootja punatähe logo muutub Ungaris seadusevastaseks

Hollandi õlletootja Heinekeni logo muutub Ungaris seadusevastaseks, sest riigis on valmimas seadusepügal, mis totalitaarsete sümbolite kommertseesmärkidel kasutamise keelustab, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Eile Ungari valitsuse poolt parlamendile arutamiseks esitatud ettepanekud keelustaksid muuhulgas natsi svastika ning kommunistliku punase viisnurga. Kui seadust rikutakse, ootab ees kuni 2 miljardi forinti (6,5 miljoni euro) suurune trahv ja 2-aastane vanglakaristus.

Majandusleht kirjutab, et samm on osa Ungari peaministri Viktor Orbani ebatradistsioonilisest asjaajamisest, mis on seadnud prioriteediks „majandusliku patriotismi“. Ta on välisfirmade suhtes rakendanud mitmeid diskrimineerivad seadusmuudatusi ning viinud sisse erimaksud, mis suurendavad Ungari kontrolli erasektori üle.

Heinekeni viisnurga ajalugu algab 1880-ndatel aastatel, kuid punaseks värviti see juba 1930. aastal ehk kaua enne, kui kommunistid Ungaris päras sõda võimule tulid.

Ungari valitsuse pressiesindaja Zoltan Kovács kinnitas, et muudatused puudutavad kõiki oma brändingus totalitaarse poliitilise sisuga sümboolikat kasutavaid ettevõtteid. „See mõjutab iga selliseid sümboleid kasutavat ettevõtet,“ kinnitas ta.