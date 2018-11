Turbakaevandus ajab Läänemaal rahva ärevile: kahtlustatakse, et kaevandamisluba tahetakse salaja välja anda

Turbakaevandus Soomes Foto: Ivar Soopan, Maaleht

Aasta kestnud vaikus Turvalepa turbaraba keskkonnamõju hindamises tekitab külaelanikes ärevust – see on kaasa toonud kahtluse, et kaevandamisluba tahetakse välja anda salaja, kirjutab Lääne Elu.