Türgi keskpank lubab inflatsiooni pidurdamiseks meetmeid tarvitusele võtta

Kespanga kommentaarid tulevad kui ettevalmistusena 13. septembril toimuvale keskpanga koosolekule, kus keskpanga rahapoliitika komitee liikmed peavad arutama, kuidas hakkama saada kõrgenenud inflatsiooniväljavaadetega seoses hiljutise valuutakriisiga.

Käesoleval aastal on Türgi liir USA dollari vastu nõrgenenud 40%, mis on esmatarbekaupade hinnad üles viinud ning on ohuks majandusele tervikuna.

Türgi ametlik statistika näitas, et augustis tõusis aastane inflatsioon 17,9%-ni, mis ületas analüütikute varasemaid prognoose ning jõudis tasemele, millist viimati nähti 2003. aasta lõpus.

Kuigi keskpank teatas kohe pärast inflatsiooninumbri avalikustamist, et kohendab vajadusel rahapoliitikat, et toetada hindade stabiilsust, siis investorite jaoks on peamine küsimus, kas keskpank on võimeline intressimäära piisvalt tõstma, et inflatsiooniga võidelda.

Allikas: Äripäev