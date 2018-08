Türgi leevendas nõudeid pankadele

Keskpank teatas kommertspankade reservinõuete leevendamisest. See peaks vabastama pankadele kuue miljardi dollari jagu likviidsust ja kullanõuete leevendamine veel kolm miljardit dollarit. Samuti lubas keskpank anda pankadele kogu likviidsuse mida need vajavad.

Dollar maksis 6,92 liiri.

Rahandusminister Albayrak ütles pühapäeval, et esmaspäeva hommikul hakkavad tulema teated majandusplaani elluviimisest.

BlueBay varahalduse strateeg Timothy Ash ütles, et plaan oleks pidanud väljas olema juba enne Aasia turgude avanemist.

„Nad on alati ajast maas, alati reageerivad hiljem ja liiga hilja kui kahju on juba tehtud,“ lausus ta Reutersile. „See on õpikunäide kuidas kriise ei lahendata.“

Albayraki sõnul on eelarvedistsipliin uue majanduslähenemise nurgakiviks.

Minister välistas, et Türgi pankades olevad dollariarved sundkonverteeritakse liiridesse.

President Erdogan, kes on ennast nimetanud intressimäärade vaenlaseks, soovib, et pangad annaksid majanduskasvu elavdamiseks odavaid laene. Investorid aga kardavad, et majandus kuumeneb üle ja toob kaasa kukkumise.

Liiri vabakukumine on vandenõu ja ei vasta kuidagi Türgi majanduse olukorrale, rääkis Erdogan oma toetajatele.

„Mis on tormi põhjuseks teeklaasis,“ küsis ta. „Mingit majandusliku põhjust pole. Nad viivad ellu Türgi vastaseid operatsioone.“