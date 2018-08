Türgi liiri krahh jätkub. Rahandusminister lubas meetmeid

Investorid kahtlevad kas Türgi on võimeline kriisi ohjeldama.

Kui veel aasta algul tuli USA dollari eest välja käia neli liiri, siis nüüd kulub selleks enam kui seitse liiri.

Läinud nädalal odavnes liir enam kui 20 protsenti ja aasta algusest on liir kaotanud 45 protsenti väärtusest.

Liiri kukkumine on toonud tähelepanu alla ka Euroopa pangad, kes on Türgis aktiivsed.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on jätnud tähelepanuta üleskutsed tõsta intressimäära liiri kaitseks. Erdogan ütles, et nemad alla ei anna.

Ökonomistid hoiatavad, et kui kindlustunnet ruttu ei taastata, siis Türgi flirdib majanduslanguse ja võlakriisiga, mis nõuab IMFi sekkumist.

„Investorid on selgelt mures, et Türgi valitsus ei tegutse ja ei lase ka keskpangal tegutseda Türgi liiri kaitseks,“ kirjutas Capital Economisci arenevate turgude juhtivstrateeg William Jackson kundedele. „Kuhjuvad hirmud, et Türgi pangandussektorit tabab kriis.“

Türgi presidendi väimees, rahandusminister Berat Albayrak ütles pühapäeval ajalehele Hurriyet, et valitsus on loonud majandusplaani ja seda hakatakse esmaspäeva hommikul ellu viima, kirjutab CNN.