Türgi liiri vabalangus lööb Türgi ettevõtteid ja panku

Tänavu on Türgi liir odavnenud 29 protsenti. Liiri hädameri näib lõputu – keskpanga poliitika, Türgi hiiglaslik jooksevkonto puudujääk ja suur välismaalt laenuvõtmise vajadus.

Lisaks halvenesid Türgi suhted USAga, mis tähendab, et umbes 1,7 miljardi dollari väärtuses Türgi eksporti võib kaotada USA turule tollivaba ligipääsu. See kuivatab kokku dollarite riiki voolu ja paneb küsima, et kas USAl on veel sanktsioone varrukast võtta.

Türgi pankade võime laenata erasektorile on suur küsimärk.

USA panga Goldman Sachsi analüüsi kohaselt tähendaks liiri veel 30 protsendine kukkumine tasemele 7,10 liiri dollarist, et valdav osa pankade liigsest kapitalist hävib.

Teisipäeval püsis liir rekordmadala tasemel lähistel seoses sõneluste pärast USAga ja president Tayyip Erdogani mõjuga keskpanga üle. Erdogan tahab langetada laenukulusid, et suurendada laenukasvu ja majanduskasvu, kuid analüütikud räägivad, et majandus on juba ülekuumenemas ja vajab kõrgemaid intressitasemeid.

Nomura Internationali arenevate turgude vanemanalüütik Inan Demir kirjutas, et juba on märgata bilansistressi, kuna osad ettevõtted paluvad pankadelt restuktureerida laene.

„Kui liir ei tugevne varsti, siis võib see tuua kaasa täiendava restruktureerimisevajaduse, mis on päris valus, kuna ettevõtetel kulub rohkem raha võla teenindamisele,“ ütles Danske Banki vanemanalüütik Vladimir Miklaševski.

Mai lõpu seisuga oli Taani ettevõtetel üleval 222,8 miljardi dollari väärtuses välismaalt võetud pikaajalisi laene, mis olid pea täielikult võetud kas USA dollarites või eurodes.

Reitinguagentuur Fitch leidis, et suuremas ohus on jaekaupmehed ja tarbekaupade tootjad, kuna neil pole märkimisväärset eksporti ja nad satuvad hätta kui liir kukub.

Üheks selliseks on näiteks konglomeraat Yasar Holdings, kuna ettevõttel on palju lühiajalist välisvaluutas võetud laenu ning oluline rahavoogude mittesobivus valuutade lõikes. „Valuutas võetud võlg moodustab umbes 50 protsenti koguvõlast, samas kui enamus tulusid on Türgi liirides,“ teatas Fitch.