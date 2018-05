Türgi liiri vabalangus saadi korraks erakordsete pingutustega pidama

Eile tõstis erakorralisel istungil Türgi keskpank intressi, et peatada Türgi liiri vabalangus. See meede võis ajutiselt paanikat ohjata, kuid olukord pole päästetud, kirjutab MarketWatch.

Türgi keskpank tõstis eile laenuintressimäära 13,5 protsendilt 16,5 protsendini.

Türgi liir on kõvasti kukkunud. Kui veel veebruaris sai ühe USA dollari eest 3,75 Türgi liiri, siis eile pidi dollari eest maksma 4,75 liiri. Aasta algusest on liir USA dollari vastu nõrgenenud enam kui 20 protsenti.

Sarnane kursiliikumine toimus liiril ka euro vastu. Euro eest maksti viimati 5,5084 liiri.

Türgis ületab inflatsioon juba kümne protsendi taset. Türgi president Recep Tayyip Erdogan on keskpanga tegevuse suhtes ülikriitiline, nõudes intressilangetust.

Türgi majandus on väga haavatav, kuna Türgil on hiiglaslik jooksevkonto puudujääk, mistõttu sõltutakse raha sissevoolust riiki. Kallim dollar tähendab seda, et türklased peavad omas rahas maksma rohkem dollaris võetud laenude teenindamiseks. Ka USA võlaintressitõus ei muuda türklaste elu kergemaks.