Türgi majanduskriis teeb Eesti metallikaupmeestele muret

Toimetaja Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Kuusakoski metalli kokkuost Foto: Rauno Volmar

Türgi majanduskriis ja liiri järsk langus dollari suhtes on langetanud oluliselt musta vanametalli hinda. Eestis kogutud must vanametall eksporditakse valdavalt just Türki. Metallikaupmehed kardavad, et Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani pühapäevane lubadus loobuda väliskaubanduses dollari kasutamisest muudab olukorra veelgi halvemaks, kirjutab err.ee.