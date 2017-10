Türgis hukkub palju Vene turiste

Tänavu on Türgis registreeritud juba 125 Vene turisti hukkumine õnnetustes, kirjutab RG.ru.

Sellest teatas Venemaa turismimaeti Rosturism juht Oleg Safonov.

„Seda on väga palju,” lausus ta. Ta lisas, et Türgi peab võtma kasutusele kõik meetmed maailmakogemustest, et vähendada hukkunute arvu.

Safranovi sõnul tunnistavad Türgi esindajad Venemaa muret ja töötavad Vene turistide turvalisuse tagamise nimel.

Tänavu esimesel poolaastal Türgit külastanud turistidest 40 protsenti olid Venemaalt.