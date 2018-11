Turgutame aga majandust edasi? OECD: Eestis on ruumi eelarvepoliitikaga töökohtade loomiseks

OECD märgib, et Eestis napib investeeringuid eriti madala tootlikkusega sektorites. Investeeringute vähesus on kaasa toonud selle, et mahupiirangud annavad hoobi majandusele. See omakorda paneb löögi alla konkurentsivõime. OECD märgib, et vaatamata sellele on Eesti eksport liikunud väärtusahelas ülespoole, mis tähendab, et selle eest makstakse rohkem ning kõrgem hind aitab osaliselt kompenseerida kõrgemaid tööjõukulusid.

Majanduskasv aeglustub OECD hinnangul järgnevatel aastatel jätkusuutlikult. OECD märgib, et ettevõtete investeeringud taastuvad, mis on osaliselt seotud Euroopa Liidu struktuurifondide rahaga. Nii toob raport välja Rail Balticu ehituse, mis suurendab 2020. aastal nii avaliku kui erasektori investeeringuid.

Majanduse aeglustumisega stabilseerub ka inflatsioon. Kui pakkumine väheneb, on risk, et palgakasv ning inflatsioon vähendavad konkurentsivõimet. Lisaks on Eesti kui väga avatud majandus haavatav välisnõudluse langusest.

Maailmamajanduse väljavaated halvenevad

Maailmamajanduse kasvuväljavaated halvenevad, kasv aeglustub üha kasvavate kaubandus- ning finantsriskide tõttu.

Kui maikuises prognoosis ootas OECD, et maailmamajandus kasvab sel aastal 3,8% ning tuleval aastal 3,9%, siis täna avaldatud prognoosi kohaselt on kasv sel aastal 3,7% ning tuleval ja ületuleval aastal 3,5%. Euroala majandus kasvab sel aastal 1,9% ning tuleval aastal 1,8% ja ületuleval 1,6%. Seejuures Euroopa suurima majanduse Saksamaa kasv aeglustub sel aastal 1,6 protsendini, tuleval aastal on kasv sama suur ning aastal 2020. 1,4%.