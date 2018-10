Turismiettevõtja Tiit Pruuli: meie riigijuhid kujutavad meid ette kui mingit Põhjamaade pensionifondi. Kui tahame konkurentsis püsida, ei ole meil aega oodata

Välisturistide arv Eestis väheneb. Selle aasta kaheksa kuu kokkuvõttes vähenes see mullu sama ajaga võrreldes 1%. Esmapilgul polegi see palju, kuid konteksti asetatuna siiski ebameeldiv. Lätis ja Leedus oli kasv samal ajal 9% ning maailmas keskmiselt 6%. Samal ajal aga plaanitakse Tallinnas tuleval aastal avada neli uut hotelli ja lisandub 575 voodikohta. Aastaks 2022 lisandub veel umbes 1000 voodikohta, kirjeldas turismiettevõtja tänast olukorda.

Pruuli tõdes, et praegust Jüri Ratase valitsust tuleb kiita selle eest, et majutusteenuste praegu kehtiv käibemaksusoodustus plaanitakse alles jätta. Sellist erisust kasutab Pruuli sõnul 25 Euroopa riiki. Tema sõnul on 15 Euroopa riiki kehtestanud ka toitlustusele madalama maksumäära. Soomes on see kehtiv alates 2010. aastast ning Läti plaanib selle kehtestada 2020. aastal.

„Meil on aeg seda tõsiselt arutada, kui me tahame naabritega võrreldes konkurentsis püsida,“ rääkis Pruuli. Eestit külastab aastas umbes neli miljonit turisti. Ühe elaniku kohta teeb see kolm turisti. Võrreldes naaberriikidega on see täitsa hea tulemus, sest Lätis ning ka Soomes on see veidi üle ühe turisti, samas Horvaatiat ning Islandi külastab ühe elaniku kohta 17 turisti aastas.

Pruulis tekitab hämmastust plaan Tallinnas 1% turismimaks kehtestada. „Jah, Horvaatia ja Island saavad seda endale lubada,“ tõdes Pruuli, avaldades aga kahtlust, et meile oleks see liig, sest Eestil on juba niigi kalli koha maine.