Turismifirmad nõuavad aru: kas riik üldse suhtub lennuühenduste olemasolusse tõsiselt?

Turismifirmade liidu president Merike Hallik ütles Ärilehele, et homne kohtumine majandusministeeriumis on küll korraline ja tavapärane, ent seekord keskendutakse lennuühenduste probleemile.

Kuna Nordica teatas mõnepäevase vahega, et uuest aastast suletakse kolm kahjumlikku liini (Oslo, Peterburg ja Amsterdam) ning seejärel avaldati ka suvegraafik, mis oli tunduvalt hõredam mullusest (ära jäävad nii Berliini kui Hamburgi otseliin, ka Rijeka).

Turismifirmade liit ning hotellide ja restoranide liit kohtuvad majandusministeeriumi kantsleri Merike Saksa ja teiste ametnikega, et rääkida lennuühenduste murest ning rõhutada - riik peab teemasse tõsisemalt suhtuma. "Jah, meil on suur mure. Kui meil juba on Eesti lennufirma, millel on baas siin, olgu see siis Nordica või ükskõik mis nime ta kannab, siis peaks see pakkuma ka turvatunnet, et lennud toimuvad. Et Eestist säiliksid ühendused. Kui meil on oma riiklik lennufirma, siis ei peaks me lootma ainult n-ö külalisesinejatele," rääkis Merike Hallik. "Me räägime sellest, et riik peaks mõtlema, mis see kaasa toob, kui meil ühel päeval ühendusi pole - Eestis sõltub otseselt või kaudselt ligi 100 000 inimese töökoht turisminduse käekäigust."

Hallik rõhutas, et liidu kohtumise mõte ei ole esitada mingeid ultimaatumeid, aga see, kuidas Nordica lendude kokkutõmbamist kommunikeeriti, tegi turismiinimesed murelikuks. "Ühelegi ettevõttele ei tule kasuks kui halbu uudiseid antakse piltlikult iga kahe päeva tagant. Ütleme nii, et kõik kokkutõmbamised on Eesti reisijate huve kahjustavad ja reisimine on omakorda suuresti seotud just lennunduse ja selle toimimisega."

Nordica: riik ei saa sundida meid ebamõistlikke otsuseid tegema