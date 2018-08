Turismifirmad: Tallinn pole Euroopa ega maailma mõistes tugev sihtkoht, turiste tuleks siia meelitada, mitte maksuga minema peletada

Eesti Turismifirmade Liidu presidendi ning viimasel kahel aastal Euroopa turismi katusorganisatsiooni ECTAA juhtinud Merike Halliku sõnul on Tallinnal potentsiaali saada nutika tegutsemise korral sihtkohaks, kuhu jõuavad turistid kogu maailmast, ent täna tähendaks hinnatõus Eesti ühe olulisema majandusharu turismi arengule piduri tõmbamist.

“Eesti riik, turismiorganisatsioonid ja ettevõtjad on teinud pikki aastaid ennastsalgavat tööd, et tutvustada Eestit atraktiivse sihtkohana nii lähedastel kui ka kaugetel turismiturgudel. Hoolega maha külvatud seemned on hakanud tärkama – me näeme, et järjest rohkem leiab tee Eestisse näiteks Aasia ja Ameerika turiste, kuid lõikuspeoks on veel vara, sest Tallinn ei ole Euroopa ega maailma mõistes tugev turismisihtkoht, kuigi majutuse hinnad on juba täna võrdväärselt kallid ning seeläbi kaotab kogu Eesti turiste odavamate hindadega Lätile ja Leedule,” selgitas Hallik.