Turistide suur kasv on pannud ettevõtjad Ida-Virumaale uusi hotelle kavandama

Selle aasta kaheksa kuu majutusstatistika näitab, et Eesti suurim turistide arvu kasv on olnud Ida-Virumaal, kus aastaga on turistide arv kasvanud 21 protsenti. Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen ütles, et maakonna turismistrateegia peaeesmärk on jõuda Eestis turismisihtkohaks number kaks ja selleks tuleb minna mööda Pärnu piirkonnast.

Kuigi viimase kümne aastaga on uusi voodikohti lisandunud vähe, on Jaloneni sõnul oodata vähemalt 158 reaalset uut voodikohta järgmisel aastal ja teada on vähemalt kaks lähituleviku projekti, mis lisavad 2020. aasta lõpuks veel 350 voodikohta.

Suured plaanid on ka Narva Vaba Lava teatrikeskuse arendajal Allan Kaldojal, kelle osaühing Linda 2, millele kuulub kesklinnas endise sõjatehase kinnistu, kavandab teatrimaja kõrvale torni hotelli. “Torn sobib hotelliks kui valatult − ilmselt on see Narva parima hotellipotentsiaaliga objekt,” ütles Kaldoja, märkides, et sinna mahub kenasti 125 tuba koos kõige juurdekuuluvaga.

