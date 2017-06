Turu laevatehase töölised jätsid töö pooleli ja marssisid minema

Täna keskpäeval jätsid Meyer Turku laevatehase töölised Soomes töö pooleli ja marssisid tehasest minema, põhjendades seda karmistunud järelevalve ja jälgimisega. Tööseisak kestab usaldusisiku Juha Jormanaineni sõnul töönädala lõpuni, ehk teisisõnu ka homme.

Jormanaineni sõnul on protesti põhjus äärmiselt plahvatusohtlik atmosfäär laevatehases. "Osas terastetootmises on töölisi ähvardatud ja neile on tehtud kirjalikke hoiatusi," ütles ta Soome rahvusringhäälingule Yle.

Usaldusmehe sõnul seostuvad hoiatused karmistunud järelevalve ja jälgimisega.

Tehase palgalehel on ligi 1500 töötajat; teist samapalju on tööl allhankijate firmades.