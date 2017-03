Turule tuli uus advokaadibüroo

Vandeadvokaadid Tambet Mullari, Monica Pihlak ja Paavo Koch tõid turule uue advokaadibüroo Turnstone, mis keskendub arenevate valdkondade nagu andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiin ning startupid õigusnõustamisele.

„Büroo sai oma nime toimeka, vilka ja oma tegevuses igati eduka linnu turnstone´i ehk kivirullija järgi, kes pöörab toidu hankimiseks kive ümber. Ka meie ei jäta oma töös piltlikult öeldes ühegi kivi alla vaatamata, et ükski detail ei jääks märkamata,” ütles büroo partner Monica Pihlak, kel on aastatepikkune kogemus kõikide õigusalaste küsimuste lahendamisel äriühingute tegevuses. Teiste hulgas on ta aidanud kaasa Sylvesteri maksuvaidluse lahendamisele, nõustanud Norma ja Eesti Raudtee erastamist.

Turnstone’i osanike pikaajaline kogemus õigusturul ja tugev majandusalane taust võimaldavad sügavamalt mõista äriklientide majandustegevuse olemust ja seeläbi pakkuda lahendusi ka kõige nõudlikematele, äris edu saavutanud ja kogemust omavatele ettevõtetele. Samas ka neile, kes oma äritegevust alles alustavad ja kelle innovaatilised ideed on kaugel ees praktilisest äriühingu tegevuse korraldamisest.

Meeskonnal on laialdane kogemus ka andmekaitse küsimustes ja uute tehnoloogiate rakendamises isikuandmete töötlemisel. Büroo advokaadil ja varasemal Andmekaitse Inspektsiooni juhil Urmas Kukel on laialdane kogemus nii eraisikute, andmetöötlejate kui järelevalveasutuse huvide esindamisel andmekaitse alal.

Büroo partneri Paavo Kochi sõnul on Eestis startupide jaoks viljakas keskkond, kuid lihtsamategi õigusalaste küsimuste lahendamisel jäädakse jänni, kuna puudub varasem kokkupuude ärivaldkonnaga. Paavo Koch on pika aja jooksul edukalt esindanud näiteks Nordea panka ja Carmen Kassi osalusega äriühinguid erinevates kohtumenetlustes, samuti mitmeid juhtivaid kinnisvarasektori ettevõtteid.

„Püüame leida pidevalt uusi ideid ja uusi meetodeid lahendamaks ka kõige keerulisemaid olukordi, samas vastutades tulemuse eest, mis peegeldab meie isiklikku pühendumist ülesandele,“ lisas Tambet Mullari, kes on muuhulgas esindanud krediidiasutusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas ning osalenud inimgeeniuuringute seaduse väljatöötamisel ning Eesti Geenivaramu loomisel.