Turundus on saanud nii tähtsaks, et sellega tegelevad juhid ja omanikud

„Ei mäletagi, millal astus meie uksest sisse mõni turundusjuht. Meiega tulevad rääkima ettevõtete juhid, asutajad ja omanikud. Päris mitu klienti on loobunud turundusjuhist,” kinnitab reklaamiagentuuri IMPACT 80/20 loominguline ja strateegiadirektor, juhatuse liige Paul Aguraiuja. See annab tunnistust ainult ühest: turundus muutub üha olulisemaks, ettevõtte tuumiktegevuseks. „Kui sul turunduses ei ole asi suurepärane, siis sa ei jõuagi kuskile,” nendib endine NO99 tegevjuht, teleseriaali „Pank” produtsent ning eelmise aasta märtsist reklaamiagentuuri juhtiv Aguraiuja. Nii ongi turundus jõudnud ettevõtete omanike ja firmajuhtide tegevusse. Nad saavad aru, et peavad sellega ise tegelema, strateegia ise paika panema.