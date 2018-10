Turvafirmad alampalga tõusust: riik peaks siis ise ka loobuma valveteenuste eest liiga madala hinna maksmisest

„Ametiühingud nõustuvad, et see on keeruline, aga hetkel ei õnnestu üle oma varju hüpata,“ tõdes Peterson. Küll aga lisas ta, et töötajate poolse tõsise huvi korral saab edasi liikuda valdkondlike alampalkadega. Päevakorras on see olnud näiteks turvatöötajatel ja poemüüjatel.

Turvafirmade liidu tegevjuhi Andre Lillelehe sõnul vähemalt turvaettevõtete liidus valdkondlikku kokkulepet turvatöötajate alampalga osas ei ole.

„Selle elluviimine oleks väga keeruline, kuna paljud turvaettevõtted on pikaajaliste hankelepingutega seotud. Seal on hind fikseeritud ja suurem palgatõus tähendaks seda, et pakutavale teenusele peaks turvaettevõte hakkama ise peale maksma,” põhjendas ta.

Riik peaks tellijana eeskuju näitama

Küll aga märkis ta, et liit on mures olukorra pärast, kus turvateenuse valdkonnas on surve alampalga lähedase töötasu maksmisele. „Kui ka riik hankijana on seni läinud vähempakkumise teed, siis tänastes konkurentsitingimustes polegi võimalik miinimumpalgast suuremat tasu säästuobjektidel töötavatele turvatöötajatele maksta,” lausus Lilleleht.

Ta märkis, et seetõttu on tervitatav, et osad tellijad on turvateenust hankides kirjutanud ette minimaalse turvatöötaja palganõude, millest vähem ei tohi turvatöötajale maksta. „See on ka näide, kuidas tellija ise saab turvatöötajat rohkem väärtustada ja luua paremad võimalused kvaliteetsema tööjõu leidmiseks,” sõnas turvafirmade liidu tegevjuht.

Tema sõnul ootavad turvafirmad siin ka riigi kui ühe suurima hankija eeskuju. „Hinnapõhiste hangete asemel tuleb kohaneda väärtuspõhiste ja lahendustele suunatud hangete korraldamisega, mis loovad eeldused ka parema töötasu maksmiseks targema ning väärtuslikuma töö eest,” lausus Lilleleht.