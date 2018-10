Turvafirmad lubavad jätkuvat hinnatõusu

Turvafirmade teenused on kallinenud juba viimased kaks-kolm aastat, ent tõenäoliselt hinnaralli aina kiireneb. Securitas Eesti ASi juhatuse liige Raimo Heinam tõdes, et uutel läbirääkimistel paistab just mehitatud valve hind tõusvat varasematest aastatest enam ja prognoosib klientidele uueks aastaks umbes 10% hinnatõusu.

Turvafirma G4S Eesti juhatuse liige Villu Õun tõdes Äripäeva Infopanga koostatud konkurentsiraportis, et kuna nii valveteenused kui ka turvasüsteemide paigaldamine on tööjõukesksed tegevused, tõuseb hinnatase nendel teenustel lähiajal märgatavalt. Hinnatõusu kuulutab suisa kaks kolmandikku raporti küsitluses osalenud valdkonna juhtidest.

