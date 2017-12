Tuulberg: Narva kinnisvaraturul valitseb anomaalia, mida on raske mõista

Ehitusfirma Rand & Tuulberg kaasomanik Aivar Tuulberg avaldas Põhjarannikus arvamust, et Narva kinnisvaraturul valitseb praegu anomaalia, mida on raske mõista.

“Narvas on ligikaudu 60 000 elanikku, ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist pole seal ehitatud mitte ühtegi korterelamut; Pärnus on elanikke 40 000, kuid kortermaju on seal rajatud juba ei tea kui palju,” arutles Tuulberg, kes plaanib sellest hoolimata rajada Narva etapiviisi uue elamu, kust avaneb uhke vaade piirijõele ja kahele selle kallastel asuvale kindlusele.

Ent Tuulbergi sõnul on Narvas teerajajate ja nende kogemuste puudumise tõttu ehituseks vajaliku kapitali saamine küsitav. “Mitte ükski pank ei tule meile siin appi,” sõnas ta.

