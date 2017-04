Tuuleärimees: Tootsi kinnistu hind tõuseb 10 miljoni euro peale ja me oleme valmis seda maksma

Est Wind Poweri ja Raisner ASi juhatuse liige Harry Raudvere rääkis, et tuuleärimeestel on plaanis pakkuda Eesti Energiale Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisel kõva konkurentsi. "Juba sellepärast, et Eesti Energia kirjutati praktiliselt seadusesse sisse ja kõik teised pakkujad jäeti välja."

Eile tühistas valitsus otsuse anda Tootsi tuulepark ostukorras üle Eesti Energiale. Ühtlasi otsustati panna kinnisasi avalikule enampakkumisele.

"Tundub, et valitsus sai aru, et kui ta peaks kõik oma salastatud dokumendid välja käima, siis on nad jamas, " kommenteeris otsust Est Wind Poweri ja Raisner ASi juhatuse liige Harry Raudvere. "Usutavasti nad ei taha, et see informatsioon jõuaks inimesteni, keda nad soovivad näha börsil investeerijatena."

Peale valitsuse otsust anda Tootsi tuulepargi kinnistu Eesti Energiale, pöördus hulk tuuleenergia ettevõtteid, nende hulgas ka AS Raisner, kohtusse, et võidelda ebaseadusliku riigiabi andmise vastu.

Kas enampakkumine tähendab kohtuvaidluse lõppu? „Oh ei, kindlasti mitte! Seal on nii palju rikkumisi erinevates protsessi etappides, alates ehituslubade väljastamisest. Seal tehti täielikku isetegevust. Isegi, kui valitsus on võtnud selle otsuse tagasi, tahaksime meie näha tegevuse seaduslikkust ja anda sellele õigusliku hinnagu," kinnitas Raudvere.

Eesti Energia juhtatuse esimees Hando Sutter ütles täna pressikonverentsil, et valitsuse otsus neilt maa ära võtta, kiirendab protsessi, sest kohtuvaidlus jääb ära.

"No las ta arvab, mis ta tahab. Tegelikult me ei tea, mis enampakkumise tingimusi valitsus seadma hakkab, aga kindel on see, et need asjad tehakse Eesti Energia näo järgi. See ei oleks esimene kord, kui nii üritatakse seda mängida," arvas Raudvere.

Küsimusele, kas ta plaanib ka osaleda enampakkumisel, vastas Raudvere, et loomulikult. "Meil on partneritega piisavalt jõudu, et kandideerida sellel pakkumisel. Riik on ju kõik meie arendused seisma pannud, et Eesti Energia saaks oma projektidega tegeleda."

"Kui vaadata analoogseid tuuleparke, siis võib Tootsi kinnistu hind avalikul pakkumisel minna kuskil 10 miljoni euro kanti," ütles ta. Kas Raudvere oleks ka ise nõus 10 miljonit välja käima? "Jah, loomulikult! Selle mahu peale? Juba sellepärast, et Eesti Energia kirjutati praktiliselt seadusesse sisse ja kõik teised pakkujad jäeti välja. Kui me ei osale enampakkumisel, siis kaob teistel ettevõtetel täielikult ära võimalus konkureeriada vabal turul."

"Kui enampakkumise tingimused on mõistusepärased, siis pakutakse Eesti Energiale väga kõvat konkurentsi," ütles ta. Milline võiks olla pakkumise tingimus, mis oleks Eesti Energia poole kaldus? "No näiteks kui pannakse sisse tingimus, et liitumine peab olema olemas. Noh sellised tendentslikud seisukohad. Ühesõnaga me oleme valmis igastugusteks üllatusteks."