Tuuleenergeetikud: tuuleparke on Eestis vähe, sest alati on mõni huvigrupp nende vastu

Tänu soodsamatele tuuleoludele kasvas Eesti tuuleenergia toodang möödunud aastal 13% võrra, kuid ühtegi uut tuuleparki mullu ei lisandunud.

Eestil on püstitatud ambitsioonikad eesmärgid nii kliima- kui energiapoliitikas, kuid praktikas pole neid võimalik ellu viia, ütles Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuhi Tuuliki Kasoneni.

Lühiajalises plaanis on Eesti seadnud eesmärgi viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimisest 2020. aastaks 17,6 protsendini. Lõppenud aastal oli see näitaja veel 16,8 protsenti ning tuuleenergia osakaal elektri kogutarbimisest püsis võrreldes 2016. aastaga samal ehk 7% tasemel.

Eesti pikaajalise kliimapoliitika kohaselt tuleb energiamajanduse heidet otsustavalt ja oluliselt vähendada ning asendada taastumatul ressursil põhinev ja saastav energiatootmine kohaliku taastuvenergiaga. Lisaks on Eestil head eeldused viia ellu koostööprojekte nende EL liikmesriikidega, kes on kogu taastuvenergia eesmärkide täitmisel veel mägede taga.

Kasoneni sõnul on tuuleenergial Eesti kliima- ja energiapoliitika eesmärkide täitmisel oluline roll, kuid selleks tuleb valdkonnas teha restart.

„Kuigi inimestel tuleb taastuvenergiast rääkides enamasti silme ette tuulik, siis tegelikult moodustas tuuleenergia taastuvenergia kogutoodangust 2017. aastal alla poole ehk vaid 42 protsenti. Vähese tuuleenergia põhjuseks on see, et igale tuulepargi projektile on kuskil mõni huvigrupp vastu, olgu selleks siis kaitseministeerium või mis veelgi imelikum - looduskaitse," rääkis Kasonen.

Kasonen rõhutas, et tuuleenergia kasutuselevõttu tuleks oluliselt lihtsustada, võimaldades seejuures ka kiiremat ja lihtsamat juurdepääsu elektrivõrgule. „Täna on tuulepargid võrguettevõttele erakorralised projektid, mille liitumine tuleb kulukam kui taastuvenergiat arvestataks juba kogu energiasüsteemi planeerimisel. Seetõttu võiks riik ise tuuleenergia tootjate eest liitumisvõrku arendada nii nagu teeb seda näiteks Taani ja Saksamaa," ütles Kasonen.

Eestis töötab täna 139 tuulikut koguvõimsusega 310MW. Tuulepargid tootsid möödunud aastal 670 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat, millest taastuvenergia toetust maksti 539 GWh-le ehk vähem kui aastane maksimaalne toetuspiir ette näeb. Nimelt toetatakse Eestis tuulikuid ainult 12 esimese tööaasta jooksul ning seejuures rakendatakse iga-aastast 600GWh kogumahu piirangut.