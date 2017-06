Tuulefirma püüab päikest

Praegu Eesti suurimaks tuuleenergia tootjaks peetav ja äsja Lätti pelletitoomise ning koostootmisjaama rajanud Nelja Energiaga seotud investeerimisettevõte püüab ka päikest, kirjutab Äripäev.

Tallinnas tegutsev ja Nelja Energia aktsionäridega seotud investeerimisettevõte Marble Invest OÜ tütarettevõte Ubik Solutions valmistas koostöös TTÜ teadlastega uudse päikeseenergia muunduri, mis on mõeldud väiksematele päikeseenergia lahendusele.

„Päike ja tuul on mõnes mõttes konkurendid, aga praktikas tegutsevad paljuski eri nišis. Kui tuuleenergia on suurenergeetika tootmisviis, siis päikeenergia on pigem väike ehk hajutav energeetika, kus tarbija ise toodab energiat,“ selgitas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus. Tema sõnul on päikeseenergia plussiks see, et tootmisvahendit on küllaltki kerge integreerida ehitisega.

