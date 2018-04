Tuuletehnoloogia liit: riik ei peaks sekkuma. Nelja Energia omandamisel tekiks 84,5 protsendise turuosaga tuuleenergiamonopol

Sõnajala sõnul on riik oma kallutatud tegevusega tuuleenergia turul mänginud juba pikemat aega ühte väravasse: „Võimaliku pakkumise taustal ei tasu unustada, et valitsus soovis veel aasta tagasi anda sisuliselt tasuta Eesti Energiale Tootsi tuulepargi maa - mis on üks vähestest piirkondadest riigis, kus võimalik tuuleenergiat arendada -, soovides sellega anda turul selgeid eeliseid riigiettevõttele. Hiljuti teatas Kaitseministeerium nulltolerantsist sisuliselt kogu riigi territooriumil uute tuuleenergia arenduste rajamise vastu ja peatatud on mitmed juba varasemalt kooskõlastatud arendused. Kõik need otsused on olnud erakapitalile selge märk, et Eestis pole võimalik ausal konkurentsil põhinevalt äri ajada.“

„Nelja Energia ostutehingu lubamine on juba järgmine samm, millega kehva krediidireitingu ja suure võlakoormaga riiklikule energiaettevõttele mängitakse turul monopoolset turupositsiooni kätte. See on ohtlik tendents ja võib laieneda teistessegi majandussektoritesse,“ lisas Sõnajalg.

