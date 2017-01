Sisuturundus ehk raha eest artiklite või saatelõikude ostmine meediaväljaannetes on üha enam hoogu koguv ärimudel. Kui ajakirjanduseetika koodeks nõuab selle selget eraldamist uudislikust sisust, siis TV3 pakub klientidele müüa uudislugusid, ilma neid sisuturunduse märkega eraldamata.

Ajakirjanduseetika koodeks näeb ette, et tasutud sisu peab olema uudislikust ja toimetuse valikul ajakirjanduslikel kriteeriumitel valminud lugudest selgelt eristatav, märkides ära, et tegemist on kas reklaami või sisuturundusega.