TV3 omanikfirma investeeris 15 miljonit eurot ja soovib muuta Baltikumi sisutarbimise mängureegleid

Täna uuendas meediagrupp All Media Baltics oma brändiportfelli ja lansseeris innovatiivse digimeedia platvormi, mis muudab Baltikus telesisu vaatamise võimalusi. Uue platvormi vahendusel jõuab videosisu vaatajani erinevates seadmetes ja erineval viisil. TVPlay on aga uus katusebränd, mis kõiki neid uusi võimalusi ja teenuseid ühendab. Uue tehnoloogia arendamisesse on investeeritud üle 15 miljoni euro.

Uute brändide ja nende visuaalsete kuvandite tutvustamise taga on laiem äristrateegia. Uuendatud brändiportfelli katusebrändiks on TVPlay, mis ühendab kõik erinevad All Media Balticsi teenused.

„Uuenduskuur on osa strateegilisest muutusest, mis algas juba 2017. aasta sügisel. Selle eesmärgiks on viia All Media Baltics oma arendustes tulevikku, kus vaatajal on võimalik kvaliteetset videosisu nautida erinevate, kuid seotud platvormide vahendusel. Seetõttu oleme investeerinud rohkem kui 15 miljonit innovatsiooni, uutesse tehnilistesse seadmetesse, olemasolevate teenuste edasiarendamisse ja uute väljatöötamisse. Vahetult enne jõule saavad uute ja põnevate võimalustega tutvuda ka meie televaatajad," ütles All Media Balticsi tegevjuht Pierre Danon.

Uusi brände on tutvustanud mitmed All Media Balticsi gruppi kuuluvad Baltikumi ettevõtted. Suurim satelliittelevisiooni edastaja Viasat on nüüdsest TVPlay Home. Reklaamivaba voogedastuskeskkond Viaplay on nüüd TVPlay Premium. Veebipõhine videoplatvorm TV3Play sai nimeks TVPlay ja spordikanal Viasat Sport Baltic TVPlay Sports.

Strateegiline koostöö mobiilioperaatoritega