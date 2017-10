TV3 VIDEO | Rakvere lihakombinaadis moodustati ametiühing, juba teisipäeval minnakse tööandjaga kohtuma

Eile õhtul Rakvere lihakombinaadi töötajatega kohtunud Eesti Ametiühingude Keskliidu esimees Peep Peterson kinnitas, et nüüd toimub kõik rangelt seaduse alusel – moodustatud on ametiühing, kes läheb esmaspäeval kohtuma riikliku lepitajaga ja teisipäeval tööandjaga.

Teisipäeval korraldasid Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 tööseisaku, mis oli ettevõtte hinnangul ebaseaduslik. Kolm töötajat lasti lahti.

Eile õhtul kohtusid lihakombinaadi töötajad ametiühingujuhi Peep Petersoniga. "Arupidamine kestis umbes tunni. Peterson ütles, et sai juhtunust hea ülevaate. "Nad on püüdnud läbi rääkida ja andnud tööandjale teada, et nende tahe on tõsine. Nad on ühe korra streigi edasi lükanud ja teatanud sellest korrektselt kaks nädalat ette," sõnas Peterson pärast töötajatega kohtumist.

"Selleks, et praegusest olukorrast välja tulla, on nad otsustanud ja teinud kõik protseduurid, et moodustada endale ametiühing, ja valinud ka endale usaldusisiku ja osakonna juhatuse, kes lähevad teisipäeval täiesti korrektselt läbi rääkima. Püüame anda omalt poolt kaasa ka juristi, et need läbirääkimised oleksid tulevikus hästi protokollitud ja kõik oleks seaduslik," rääkis Peterson.

Ehkki tapamaja töötajad olid kehva palga pärast valmis juba uut streigiplaani püsti panema, loodab Peterson, et tüli saab läbirääkimistega rahumeelselt lahendatud.