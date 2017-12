Uber aeti veel ühest linnast minema

Uber kaotas värskelt tegevusloa Sheffieldis, mis on Ühendkuningriigi suuruselt neljas linn.

Alates 18. detsembrist ei tohi Uber linnas oma teenuseid pakkuda, kuna keeldus vastamast küsimustele oma juhtimisstruktuuri kohta.

See on Uberile järjekordne tõsine hoop. Alles mõni aeg tagasi kaotasid nad tegevusloa Londonis, toona tõid sealsed regulaatorid põhjuseks ohutusküsimused. Ühendkuningriik on aga Uberile Euroopas kõige tähtsam riik üldse.

Sheffield on Londoni, Manchesteri ja Birminghami järel Ühendkuningriigi suuruselt neljas linn.