Uber jäi 1,5 miljardiga kahjumisse

Taksodele konkurentsi pakkuva Uber Technologiese kolmanda kvartali kahjum kasvas, kirjutab Reuters anonüümsele allikale tuginedes.

Ettevõtte jäi kolmandas kvartalis 1,46 miljardi dollariga kahjumisse. Teise kvartali kahjum oli 1,06 miljardit dollarit. Ettevõtte käive kasvas eelnenud kvartaliga võrreldes 14 protsenti, kahele miljardile dollarile.

Uber ei pea avaldama kvartaliaruandeid, kuna ei ole börsiettevõte. Teisipäeval teatas SoftBanki poolt veetud konsortsium pakkumise tegemiseks Uberi aktsiate ostmiseks.

Uberit on tänavu tabanud skandaalide laine. Värskeim nendest on 100 000 dollari maksmine häkkeritele, et need hoiaks salajas mullu häkitud 57 miljoni kasutaja andmed.