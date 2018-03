Uber kulutas 11 miljardit dollarit. On ettevõttel selle eest ka midagi ette näidata?

Mis teeb Uber Technologiesest maailma väärtuslikuma riskikapitali poolt rahastatud tehnoloogiaettevõtte?

Investorid ütlevad, et põhjusteks on suurus ja kasv. See äri muudab üleilmselt transpordivõrgustike. Lähemal vaatamisel selgub, et ettevõte on leidnud väga kalli tee kuidas süüa end turule sisse ja jääda tippu.

Uberil pole olnud raskusi visiooni müües leida investoreid. Ettevõte sõltub summast, mille sõitjad teenust ostes maksavad. See number oli mullu üüratud 37 miljardit dollarit. Enamus sellest summast läheb autojuhtidele. Ettevõttele jäi 7,4 miljardi dollari suurune käive.

Uber on suutnud jätkusuutlikult rääkida investoritele sellest, et kahjumil pole erilist tähtsust. Alates ettevõtte loomisest üheksa aasta eest on Uber põletanud 10,7 miljardit dollarit investorite raha. Investorid on pannud Uberisse 17,3 miljardit dollarit.

Bloombergi ajakirjanike ja vabatahtike uurimisel on selgunud, et Uber on korporatiivse Ameerika anomaalia. Ajaloos on vähesed ettevõtted kasvanud nii kiiresti ja kaotanud nii palju raha lühikese aja jooksul.

„Esimestel kuudel Dara Khosrowshahi käe all on ettevõtte kahjum võrreldes eelnenud kvartaliga vähendanud. Meie kasv on jäänud tugevaks ning meie marginaalid näitavad märkimisväärset paranemist,“ teatas Uberi pressiesindaja. „Dara juhtimisel teeme me pikaks ajaks suuri panuseid uutesse tehnoloogiatesse nagu Express POOL ja äridesse nagu UberEATS, mis kasvavad erakordse kiirusega.“

Loe veel

Ainsad võrdväärse kahjumivõimega tehnoloogiaettevõtted on mälutootjad. 2008. aastal teatas Micron Technology enam kui kahe miljardi dollarilisest kahjumist, kuna ettevõte müüs mälutooteid odavamalt nende tootmiskuludest.

Uber saab kiidelda pretsedenditu käibekasvuga. Kuigi Uberi läinud aasta neljanda kvartali käive ulatus 2,3 miljardi dollarini, kasvas müük aasta varasemaga võrreldes umbes 90 protsenti.