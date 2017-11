Uberi ja Taxify juhid rikuvad teadlikult uut seadust

Sõidujagajad Taxify ja Uber said lõpuks nende tööd reguleeriva seaduse, kuid otsustasid esimesest päevast seda eirama hakata.

1. novembril jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused, millega võimaldatakse osutada platvormipõhist taksovedu. Uue seaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil: nn traditsiooniline taksovedu ja platvormipõhine taksovedu.

Mõlemal juhul peab taksoveo korraldajal olema taksoveoluba, mis maksab 64 eurot, autojuhtidel teenindajakaart, mille hind on 38 eurot ning sõidukikaart, mis maksab 20 eurot.

Platvormipõhistel taksovedajatel, näiteks Uberil ja Taxifyl tekib seadusemuudatuse tõttu graafikusse nö auk: kuna teenindajakaarti saavad sõidujagajad taotleda alles alates eilsest ja menetlusega läheb aega kuni nädal, siis need juhid, kellel varasemalt kaarti polnud, ei saagi mõnda aega teenust osutada.

Sõidetakse uute lubadeta

Algselt ütles Taxify, et teenindajakaardita juhid autorooli ei istu ning klientide nõudluse täidavad ära autojuhid, kellel on juba kaart kas varasemast ajast olemas või on õnnestunud see juba saada.

Samas päev hiljem selgus, et autojuhid sõidavad teenindajakaardita edasi. Taotlus on küll kaardi saamiseks esitatud, kuid käes seda veel pole. Veel enam, firma polevat isegi juhtidele teatanud, et seadusele vastavate lubadeta sõita ei tohi.

Taxify tegevjuhi Markus Villigu sõnul on firma informeerinud kõiki oma platformi kasutavaid autojuhte 1. novembril jõustunud ühistranspordiseaduse muudatustest ja saatnud omapoolsed juhised vajalike lubade taotlemiseks. "Uute lubade taotlemine sai võimalikuks alles 1. novembrist ja seega paljud juhid on meile teadaolevalt juba taotlused esitanud, kuid pole veel oma teenindajakaarti kätte saanud. Lisaks on hetkel palju segadust ja küsimusi ID-kaardi sertifikaatidega seoses, mis on vajalik teenindajakaardi taotlemiseks," ütles ta.

"Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes lubame jätkuvalt sõita autojuhtidel, kes pole veel jõudnud kõiki vajalikke lubasid taotleda, kuid kelle taustakontroll on meie poolt juba varasemalt tehtud. Me nõustame juhte lubade taotlemise protsessis ja loodame, et mõne nädala jooksul saavad taotlusega seotud protseduurilised mured lahendatud," sõnas Villig.

Uberi juht Enn Metsar vastas lühidalt, öeldes, et hetke probleem on selles, et hoolimata esialgsest plaanist avanes taotluste andmebaas alles seaduse jõustumise päeval. "Seega võib juhtidel kuluda mitu nädalat aega, et kõik load kätte saada. Seejuures on väga oluline, et juhid alustaksid taotlemist nii pea kui võimalik. Me toetame neid lubade taotlemisel igakülgselt," ütles ta.

Seega rikuvad sõidujagajad vähemalt mõnda aega teadlikult seadust. Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sellist käitumist normaalseks ei pea. "Seadus hakkas kehtima 1. novembrist ja dokumentatsioon peab kehtima juhtidel esimesest päevast. See, et taotlus on esitatud ja vastust pole saanud, ei tähenda, et juht võiks teenust osutada. Võib-olla talle ei antagi vastavaid lube. Peale seda, kui on load korras ja teeninduskaart väljastatud, saab hakkama sõitma, ütles Toompere. „Kui tahetakse anda puhverperiood, siis oleks pidanud seadusemuudatusse kirjutama, et seadust ei pea täitma hakkama esimesed kuu aega. Kontrollima peame me siiski hakkama, nii on seaduses kirjas” ütles ta.