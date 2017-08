Uberi juht Taxify suurinvesteeringust: suurem konkurents tuleb ainult kasuks!

Uber Eesti tegevjuhi Enn Metsari sõnul on sõidujagamise populaarsus alles kasvamas. "Suurem konkurents aitab uue tehnoloogia arengule kaasa," kommenteeris Metsar eile avalikuks saanud uudist nende suurima konkurendi Taxify investeeringu kaasamisest. Taxify investoriks on Hiina tuntuim ja agressiivselt laienev moodne taksofirma Didi Chuxing, kes sai miljonitesse ulatuva rahasüsti eest vastu 13 protsendilise osaluse eestlaste asutatud taksofirmas.

"Sõidujagamine on viimaste aastate jooksul tohutult kasvanud. Oleme veendunud, et sõidujagamine saab olema üha enam alternatiiv eraauto omamisele ja enamus sõidujagamise populaarsuse kasvust on alles ees," vältis Metsar andmast konkreetsemat hinnangut asjaolule, et Taxify konkurentsivõime suureneb oluliselt Didilt investeeringu saamisega.

"Uber on tänaseks toiminud Eestis juba üle kahe aasta ning me kasvame siin iga kuu. Oleme veendunud, et suurem konkurents aitab uue tehnoloogia populaarsusele kaasa ning aitab tervel sõidujagamise turul kiiremini kasvada," rääkis Metsar.

Didi Chuxingi turuväärtus on üle 50 miljardi dollari ning kuigi firma tegutseb eelkõige ainult Hiinas, jõudis ettevõte eelmisel aastal maailmameediasse just uudisega sellest, kuidas see Uberi Hiina turult välja tõrjus.

Tänavu jaanuaris teatati Taxifyga sarnasest "strateegilisest partnerlusest" Brasiilia suurima sõidujagaja 99Taxis'ga. Didi sai koha 99 nõukogus ja hakkama nõustama ettevõtte laienemist Ladina-Ameerikas. Varem, 2015. aastal investeeris Didi 100 miljonit dollarit USA päritolu Lyfti, samuti pandi raha Kagu-Aasia suurimasse tegijasse GrabTaxisse ja 30 miljonit India Ola-sse.