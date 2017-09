Uberi litsentsist ilma jäämine Londonis võis seotud olla Taxifyga, kelle turule tulek lükkub nüüd aga veelgi edasi

Ehkki Taxify tegevjuht Markus Villig ütles esmaspäeval, et ettevõte loodab hiljemalt järgmise nädala alguseks Londonis sõidujagamisega jätkata, selgus nüüd, johtuvalt transpordiameti otsusest jätta ka Uberile uus litsents andmata, et Taxify enne oktoobrit siiski tõenäoliselt sõidujagamisega ei alusta.

Villigu sõnul võib tegevusloa saamine võtta rohkem aega, kui nädala algul arvati, sest Londoni transpordiamet üritab nõudeid palju karmimaks teha.

"Kohalik transpordiamet on selgelt välja näidanud, et turvalisus on nende suurim prioriteet, sõltumata sellest, kas tegu on väikese või suure tegijaga. Kõigile on uued ranged nõuded tekkinud," ütles Villig Delfile.

Transpordiameti otsus Uberi üle võis Villigu sõnul seotud olla ka just Taxify turule murdmisega. "Me olime esimene suurem äpp, kes sinna viie aasta jooksul pärast Uberit on üritanud minna," ütles Villig. "Ilmselt see oli ka mingisugune tegur kohaliku transpordiameti jaoks teha uued transpordinõuded enne uue tegija turule tulekut. Vastasel juhul, kui neid on juba väga palju, on raske muudatusi teha," jätkas ta.

"Praegu, vaadates, mis suhtumise on nad isegi Uberi asjas võtnud, tundub, et nad võtavad seda päris tõsiselt," lisas ta.

Taxify on kooskõlastamisega tegelenud juba mitmeid nädalaid. Nüüd ka Uberile ette nähtud uute nõuete kooskõlastamisega võib aega võtta veel nädalaid.

Ehkki Taxify oleks Villigu sõnul valmis hakkama juba täna Londonis sõite vahendama, loodetakse transpordiameti heakskiit saada järgmisel kuul. "Oleme nüüd päris mitu nädalat nendega koostööd teinud, et uute nõuetega kooskõlla seada ja loodame oktoobri jooksul avada," ütles Villig.

Taxify alustas Londonis oma teenuse pakkumist 5. septembril, kuid kõigest paar päeva hiljem peatas kohalik transpordiamet seal nende tegevuse, süüdistades ettevõtet skeemitades. Villig ütles toona, et amet kaitseb oma tegevusega turul valitsevat Uberi monopoolset seisundit.

Täna selgus, et oktoobrist jääb litsentsist ilma ka Uber, ent nemad võivad teenust pakkuda kuni apellatsiooni protsess käib.