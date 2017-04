Uberi Soome juhid kriminaaluurimise all

Esialgu vaid Uberi juhtide tegevust uurinud Soome politsei on nüüd laiendanud kriminaalasja ka Uberi Soome tütarfirma ja selle juhtide vastu, keda kahtlustatakse kuriteole kaasaaitamises ja kuritegevusega tulu teenimises.

Mullu Soome taksoliidu avalduse peale alanud uurimine, millest üks osa sai valmis möödunud nädalal, on nüüd laiem ja selles on hõlmatud ka Uber Finland OY ja selle juhid, kirjutas Iltalehti.

Uberi Soome kontori juhte ja töötajaid kahtlustatakse ajalehe andmeil kuriteole ehk ilma loata taksoliiklusega tegelemisele kaasaaitamises ning kuriteoga teenitud tulu jagamises. Et Soome Uberi juhtkonnas on olnud ka Prantsusmaa, Hollandi, USA ja Suubritannia kodakondsusega isikuid, on Soome politsei saatnud välisriikidele palve koostööks.

Uberi juhtum on Iltalehti teatel esimene selletaoline, kus politsei ja prokuratuur peavad kaaluma autojuhtide ja ettevõtte vahelist partnerlust võimalikus kuriteos. Samuti kaalutakse ettevõtte vastutust inimeste palkamisel sellise töö tegemiseks, mis on kuritegu.

Eeluurimise andmeil on Uberi juhid teeninud aastas kõige rohkem 50 000 eurot tulu ning kogu mustalt saadud tulu summa ulatub kahe miljoni euroni. Prokuratuur kavatseb kohtult nõuda mustalt saadud tulu arvamist riigituludesse nii juhtide kui ka ettevõtte käest.