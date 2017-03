Uberi tegevjuht taaskord skandaalis: pean suureks kasvama ja abi otsima

Bloomberg avaldas täna videosalvestuse, kus Uberi tegevjuht Travis Kalanick läks emotsionaalselt ühe Uberi juhiga vaidlema, vihastas kuuldud kriitika peale ja kasutas krõbedaid sõnu selle väljendamiseks. Kui videoklipp avalikuks sai, vabandas Kalanick sõnakasutuse peale ja ütles, et ta peab nüüd ilmselgelt abi otsima.

Bloomberg avaldas video, kus Uberi looja Travis Kalanick kasutab ise sõidujagamisteenust ning nn autojuht hakkab talle Uberi pidevalt muutuvat hinnapoliitikat ette heitma. Kalanicki sõidutanud juhi sõnul on ta kaotanud tohutult raha, kuna Uberi nõudmised aina kasvavad, ent sõiduhinnad langevad.

Vaata videot siit:

Selle peale ütleb aga Kalanick, et autojuhi jutt on täielik jama. "Osadele inimestele lihtsalt ei meeldigi oma tegemiste eest vastutada ja siis nad süüdistavad oma elus juhtunus alati kõiki teisi! Palju edu!," käratas Kalanick autost ust paugutades väljudes.

Avalikuks saades Kalanick avaldas videos öeldu peale kahetsust, tunnistas, et kohtles autojuhti ebaviisakalt ning vabandas. "See video on selge peegeldus minust ning kriitika on terav meeldetuletus, et ma pean ettevõtte juhina muutuma, täiskasvanuks saama ja juhtimises abi otsima."

Video on järjekordne killuke viimasel ajal Uberit pidevalt kimbutavates skandaalides. Uber käib kohut, sest ettevõtet süüdistatakse teise firma isesõitvate autode disaini varguses ning hiljuti on paisunud skandaal Uberis toimunud seksuaalse ahistamise kohta.