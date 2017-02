Uberi tegevjuht vabandas ettevõttes toimunud seksuaalse ahistamise pärast

Uberi tegevjuht vabandas ettevõtesisese kultuuri pärast peale seda, kui naistöötaja esitas avalduse seksuaalse ahistamise kohta töökohas.

Sõidujagamisfirma Uberi peakontoris San Fransiscos toimus teisipäeval üle tunni aja kestev kohtumine, mis puudutas ettevõtte töökultuuri, töötajate mitmekesisust ja diskrimineerimist.

Bloombergi kohaselt vabandas Uberi tegevjuht kohtumisel korduvalt, ka pisarad silmis, selle eest, et ei ole võtnud töötajate kaebusi piisavalt tõsiselt. "Tegevjuht rääkis südamest ja lubas kohtumisel õpitut rakendada Uberi töökultuuri muutmisel," kirjutatakse ettevõtte blogipostituses.

Uber on oma kaheksa-aastase tegevusaja vältel seisnud silmitsi mitmete probleemidega. Ettevõtte maine on saanud kahjustada erinevate streikide ja õiguslike probleemide tõttu.

Eelmisel nädalavahetusel kirjutas Uberi endine tarkvaraarendaja Susan Fowler blogipostituse, kus kurtis, et koges ettevõttes seksuaalset ahistamist ning kaebuse esitamisel asus firma kaitsma ahistajat, mitte ohvrit.

"Oli väga selge, et ta tahtis minuga intiimsuhet ja sellelaadsed vihjed töökeskkonnas olid äärmiselt ebameeldivad. Kui ma esitasin mehe saadetud sõnumid personalioskaonna juhile, siis öeldi, et mees on firmale väärtuslik ja nad ei taha teda karistada "väikse eksimuse" pärast," kirjutas Fowler oma postituses.