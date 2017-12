Uberiga sõit võib minna ootamatult kallis

Võiks arvata, et sõidujagamisteenusega sõitmine võib olla tavataksodest odavam, kuid Torontos läks üks 11-miiline ehk 18 kilomeetrine Uberiga sõit maksma 18518,50 dollarit.

Uber teatas, et maksis kasutajale raha tagasi. Pressiteates seisis, et juhtus viga ja see on lahendatud.

„Me maksime kogu raha tagasi ja vabandame sõitja ees kogemuse pärast,” teatas Uber.

Uberil on varemgi olnud probleeme kallite sõitudega. Näiteks üks naine Sterlingist pidi Uberile maksma 640,94 dollarit sõidu eest kodust Reagani lennujaama. Tavaliselt maksab sõit 50-70 dollarit, kirjutab WashingtonPost.