Uberiks maskeeritud pahavara üritab kasutajate paroole varastada

Levimas on uus versioon Android.Fakeapp pahavarast, mis kuvab sel korral Androidi kasutajatele iga mõne aja tagant Uberi liba-sisselogimisakent, kuniks kasutaja sinna oma numbri ja parooli sisestab, misjärel need häkkerite andmebaasi saadetakse, kirjutab portaal geenius.ee.

Sisselogimisaken ilmub iga mõne aja tagant, kuniks sinna andmed sisestatakse. Kui see on tehtud, kuvatakse kasutaja petmiseks ka kaardikuva päris Uberi rakendusest, et asi vähem kahtlane tunduks.

Kui häkkerid on kasutaja sisselogimisandmed kätte saanud, saavad nad neid ära kasutada teistesse teenustesse sisselogimiseks või saavad need mustal turul teistele maha müüa.

