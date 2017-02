Uberis lokkav "macho-kultuur" on viinud ettevõtte kriisi äärele

Kas 70 miljardile dollarile hinnatud Uber suudab ettevõtet muuta selliselt, et ahistamissüüdistused ja järjest enamate näidetega avalikuks saav "macho-kultuur" minevikku jätta?

Järjest enam tuleb avalikkuse ette juhtumeid, kuidas Uber on USAs suutnud aastate jooksul pealtnäha nõutud töökoha teha naistele väga ebameeldivaks, sest firmas lokkab täielikult nö alfaisaste kultuur, mille on süüdistuste kohaselt firmasse toonud ei keegi muu kui Uberi looja Travis Kalanick ise, kirjutab CNBC Nii on kuulsaks saanud Kalanicki nali, kuidas ta kutsus ettevõtet "Booberiks" tulenevalt sellest kui palju pälvis Uber naiste tähelepanu.

Avalikult on sellise käitumise hukka mõistnud juba osad Uberi investorid. "Uberi tegevus selle kriisi lahendamisel on ettevõttele elulise tähtsusega. Panused on väga kõrged," manitsesid investorid Mitch ja Freada Kapor avalikus kirjas Kalanickile.

Veel mitmed investorid kardavad, et Uberi vastu käivitatud kampaania #DeleteUber võib saada hoogu juurde.

Hiljuti kirjutas Uberi endine tarkvaraarendaja Susan Fowler blogipostituse, kus kurtis, et koges ettevõttes seksuaalset ahistamist ning kaebuse esitamisel asus firma kaitsma ahistajat, mitte ohvrit.



"Oli väga selge, et ta tahtis minuga intiimsuhet ja sellelaadsed vihjed töökeskkonnas olid äärmiselt ebameeldivad. Kui ma esitasin mehe saadetud sõnumid personalioskaonna juhile, siis öeldi, et mees on firmale väärtuslik ja nad ei taha teda karistada "väikse eksimuse" pärast," kirjutas Fowler oma postituses.