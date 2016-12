Uber tuli välja uuendusega, mille abil saab sõidu sihtkohaks märkida inimese, kellega plaanitakse kokku saada.

Siiani on Uber küsinud klientidelt sõidu alustamiseks kindlat sihtkohta, kuid nüüd on firma välja tulnud kahe uuendusega, mis lasevad inimestel valida sihtkoha asemel inimese, kellega plaanitakse kohtuda.

Nimelt saab esimese uuenduse abil klient valida oma kontaktide nimekirjast tuttava, kelle juurde sõita ning teise abil kasutada spetsiaalset rakenduse Snapchat filtrit, et teekond jäädvustada.

Uber inimese juurde, kuidas see töötab?

Uuenduse mõte seisneb selles, et inimene ei peaks helistama enne kohtumist tuttavale üle, et tema asukohta küsida. Kuigi esmapilgul võib uuendus tunduda ohtlik ning privaatsust rikkuv, siis lahendus ise on vähemalt pealtnäha turvaline.

Kõigepealt peavad kliendid ühendama telefoniraamatu kontaktid Uberi rakendusega. Seejärel saab sihtkoha kastikesse lisada sõbra nime. Peale seda saab sõber Uberilt teate, kus küsitakse nõusolekut tema aadressi kuvamiseks GPS-i abil ning loa saades hakkab auto sõitma.