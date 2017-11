Uberit võib tabada investeerimiskrahh

Jaapani SoftBanki juht Masayoshi Son ütles eile toimunud pressikonverentsil, et SoftBank võib loobuda investeerimisest sõidujagamisteenuse lipulaeva Uberisse ning suunata oma raha hoopis viimase suurimasse konkurenti Lyfti.

“Oleneb hinnast ja tingimustest võime me tõepoolest suunata oma raha hoopis teise suurkompaniisse, Lyfti. See on täiesti võimalik,” tõdes Masayoshi, vahendab Business Insideri põhjal Äripäev.

SoftBankil on 93 miljardi dollari suurune fond Vision Fund, läbi mille suunatakse raha erinevatesse ettevõtetesse. Praegune diil Uberiga näeb ette, et SoftBank omandab 17% suuruse osaluse ettevõttest.

Allikas: Äripäev