Üha enam ettevõtteid langeb võltsarvetega petvate kurjategijate ohvriks

Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) on viimase kuu jooksul sellistest petuarvetest teatatud vähemalt 40 korral, aasta jooksul on olnud politseil selliseid menetlusi sadakond, kirjutab ERR Uudised.

Novembri keskpaigas sai üks küttesüsteemidega tegelev Eesti ettevõte pealtnäha justkui oma äripartnerilt teate, et tema ettevõttes on käimas audit ning palub sel korral tasuda arved tavapärasest erinevale pangakontole. Nii läkski, et ettevõte kandis kurjategijatele erinevate arvete alusel 300 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oktoobri lõpus langes sarnase petuskeemi ohvriks ka üks tuntud rõivakauplus, kes tasus võltsarvete alusel 80 000 eurot.

RIA ja politsei kinnitavad, et ohvreid tuleb juurde iga nädal ja uut ei ole selles petuskeemis ehk BEC-skeemis muud, kui et kurjategijad häkivad kahe ettevõtte vahelisse meilivahetusse, jälgivad seda ning pikema meilivestluse ühes etapis esineb kurjategija partnerettevõttena ning esitab muudetud pangakontoga arve.

"Viimase kuu aja jooksul oleme saanud umbes 40 erinevat teavitust isikutelt ja ettevõtetelt, kus kelmid näiliselt justkui ettevõtte tegevjuhina kirjutavad ja küsivad, kas on võimalik teha täna ja kohe makset," selgitas RIA CERT-EE juht Tõnu Tammer.

"Kõige klassikalisem näide, kuidas on alustatud seda skeemi, on see, et raamatupidaja saab ühe e-kirja, kus imiteeritakse juhatuse liiget või ettevõttes otsustajat.